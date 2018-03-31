Две гражданки Сирии при прохождении пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Женщины, 1981 и 1996 года рождения, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский курсант погранслужбы попросил убежище в Украине.

Также "Страна" ранее сообщала, что суд отклонил еще один иск Саакашвили к миграционной службе о статусе беженца.

Как сообщала "Страна", сумские пограничники задержали двух россиян, которые шли через лес в Украину.