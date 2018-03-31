В Киеве в воскресенье, 1 апреля, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Утром и днем 1 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом температура воздуха в столице поднимется до +17 тепла.

На протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь.

Как сообщала "Страна", сегодня, 31 марта, на территории Украины ожидается теплая погода, однако в северо-западных и некоторых центральных регионах ожидаются дожди и сильный ветер. В Киеве пройдут дожди, столбики термометров поднимутся днем до 14° тепла, ночью температура +1°...+3°, ветер южный 7-12 м/сек.

Напомним также, что опубликовано фото, как в Украину движется теплый воздух, а вместе с ним и долгожданная весна.