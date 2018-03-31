Сегодня, 31 марта, во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.

Также сообщается, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе — примерно 25 человек.

Как сообщала "Страна", в Кременчуге отключили от электричества троллейбусные линии.

Ранее мы писали, что в Николаеве горело троллейбусное депо, есть пострадавший. Вначале загорелся троллейбус, после чего огонь распространился и на конструкции самого депо. В результате происшествия пострадала женщина-водитель. Она упала, выбегая из троллейбуса и повредила ногу, а также надышалась угарным газом.