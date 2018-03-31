Депутат Верховной Рады Михаил Поплавский опубликовал декларацию за 2017 год. Всего за прошлый год народный деп указал 37,1 млн гривен доходов, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает официальный сайт НАПК.

Так, 286 тысяч гривен составила зарплата нардепа. Еще 280 тысяч зарплата в Киевском национальном университете культуры и искусств и 240 тысяч гривен - зарплата в Киевском университете культуры.

Основную часть 26,6 млн гривен составили роялти. 2,8 млн гривен это доход от научной деятельности в Варшавской школе гуманитарных наук и Высшей школе менеджмента в Варшаве. Еще 2,5 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду, а 4,1 млн гривен - возращенный заем от нардепа Сергея Мартыняка.

Из роялти Поплавский получил 583 тысяч гривен от телеканала "Прямий", 1 млн гривен - от телерадиокомпании "Эра", а 100 гривен - от телеканала "Интер".

Также политик держит наличными 410 тысяч долларов, 475 тысяч евро и 9,1 млн гривен.

В разделе "Финансовые обязательства" он указал 13,8 млн гривен займов.

В собственности Поплавского находятся три земельных участка площадью 12 893, 13 046 га и 11 630 кв. м в Кировоградской области, а также квартира площадью 75,8 кв. м в Киеве.

Кроме того, нардеп владеет нежилым помещением (109 кв. м) в Венгрии за 11 млн гривен.

Согласно декларации, у Поплавского нет транспортных средств и ценного имущества.

Однако, Поплавский задекларировал авторское право на множество музыкальных клипов, концертов, песен, книг и продуктов питания (в частности - "Колбаса "Ректорская").

В 2017 году он приобрел права на торговые марки "Вареники від Михайла Поплавського", "Українська ряжанка "Молодильна" и авторское право на книгу "Ректор".

Как ранее сообщала "Страна", Юлия Тимошенко опубликовала декларацию за 2017 год.

Также Гройсман задекларировал более 17 млн гривен дохода за 2017 год.