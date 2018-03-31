Украинские киберполицейские задержали хакера, который сдавал в аренду вирусы, которые сам же и создавал. Об этом сказано на странице Киберполиции в Facebook.

Сообщается, что вирусные программы находили уязвимости на сайтах, в дальнейшем их взламывали и копировали базы данных различных вед-приложений.

Киберполицейские определили, что хакер на различных хакерских форумах предлагал свои услуги по аренде вирусов.

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Свою преступную деятельность хакер скрывал, используя ресурсы Российской Федерации и осуществлял управление вирусной программой с помощью RDP протокола. Так, украинец размещал вирусы для скачивания на сайтах, которые были зарегистрированы в России.

Полиция провела три обыска в Черкасской и Киевской областях и нашла компьютерную технику, файлы с информацией, данные о взломанных электронных почтовых ящиках и другие доказательства того, что мужчина создавал и распространял вирусное ПО для несанкционированного доступа к базам данных и их скачивания.

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Ранее "Страна" сообщала, что в Испании задержали украинского хакера, атаковавшего сотни российских банков.

Также киберполиция предупредила украинцев о "ящерных" хакерах-вымогателях.