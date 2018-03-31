Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в американский клуб, а также вспомнил, как начинал карьеру в составе "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports.

"Мне 36 лет? Это не страшно. Я родился старым, а умру молодым, как Бенджамин Баттон. Не переживайте по поводу моего возраста", - отметил он.



Также Ибрагимович вспомнил, как приехал в Англию.

"В Англию я приехал в инвалидном кресле и покорил её за три месяца. Через три месяца после моего перехода я уже был лучшим. Я не высокомерен, а просто уверен в себе и в том, что я смогу многое дать новому клубу. Я как лев, и я снова голоден. Я пришёл сюда, чтобы побеждать. Я знаю, что буду здесь побеждать", - заявил Ибрагимович.

"Мой переход в "Гэлакси" должен был случиться ещё несколько лет назад. Мыслями я был здесь. Хотел сюда перейти. Тогда этого не произошло, но судьба распорядилась таким образом, что я всё равно здесь оказался. Лос-Анджелес позвонил, а я ответил", - подытожил он.

Как сообщала "Страна", Златан Ибрагимович сделал огромное тату со львом, Буддой и человеком да Винчи.

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