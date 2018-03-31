На юге Польши около города Свебодзице попал в ДТП автобус с туристами, которые возвращались из турпоездки по Чехии. По предварительным данным, в автобусе были туристы из Белоруссии и России. Об этом сообщает польское издание Onet Wroclaw.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое из пострадавших попали в больницу. Всего пострадали 11 человек.

Фото: wprost.pl

"На автобусе путешествовали 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте ДТП", - сообщил представитель полиции Нижнесилезского воеводства Лукаш Дутковяк.

После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.

Как сообщала "Страна", 17 марта во Львовской области микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП.

Также сообщалось, жертвами лобового столкновения микроавтобуса и фуры в Польше стали двое украинцев. Еще четверо пострадавших получили тяжелые травмы.