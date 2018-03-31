Суд арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово Заводский районный суд арестовал генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит ТРЦ "Зимняя вишня" Юлию Богданову. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".
Суд арестовал россиянку сроком почти на два месяца.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ю.Богдановой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по делу, до 25 мая", - заявил на заседании судья Дмитрий Бунтовский.
На суде прокуратура настаивала на аресте, так как у Богдановой есть загранпаспорт и она может скрыться от следствия. Кроме того, по мнению следствия, женщина может угрожать свидетелям по делу и оказывать давление на них.
Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.
Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта.
Как ранее сообщала "Страна", опубликовано видео хаотичной эвакуации с камер наблюдения в "Зимней вишне".
Также сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения.