Украинский художник из Черкасс Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для оформления нового альбома Элтона Джона "Revamp". Об этом сообщает DTF Magazine.

"На меня вышли из британской Studio Fury - они ранее уже работали с Universal Music - и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерча и т.д", - сказал художник.

В итоге было создано семь иллюстраций, одну из которых можно увидеть на обложке, а остальные находятся внутри.

Колотуша добавил, что обложка и другие иллюстрации - это новые работы, а идея целиком принадлежит студии и клиенту. По словам художника, процесс полностью контролировали.

"Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора цветовой схемы, ракурсов, деталей", - сказал автор.

Сам альбом Revamp будет состоять их лучших хитов Элтона Джона в исполнении известных музыкантов - Майли Сайрус, Сэма Смита, Эда Ширана, Pink, Coldplay, Леди Гаги, Logic, Florence + The Machine, The Killers и других.

Как сообщала "Страна", Элтон Джон выходит на пенсию. Леди Гага, The Killers и Coldplay запишут для него альбом.

Ранее мы писали, что Элтон Джон отменил два концерта ради свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.