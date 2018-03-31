Ректор Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова заявила, что намерена подать в суд на Министерство здравоохранения. Об этом она сообщила в Facebook.

20 февраля Минздрав отстранил от работы ректора НМУ Амосову. Согласно сообщению, ректора отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология".

2 марта Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора.

6 марта Министерство здравоохранения снова отстранило от должности ректора.

30 марта Комиссия Минздрава рекомендовала уволить Амосову с поста ректора НМУ. Причина увольнения - невыполнение контракта. Договор с ней подписан на 7 лет, проработала она же всего три.

Сейчас Амосова считает, что решение комиссии Минздрава о признании ее работы неудовлетворительной было несправедливым.

"Заранее было написано приказ о моем увольнении, который, видимо, не доехал до ректората сегодня только по причине пятничных пробок и сокращенного рабочего дня. В понедельник с девятого утра буду ждать этот документ, чтобы сразу расписаться в его получении, вместе с трудовой книжкой", - пишет Амосова.

Также она объяснила свою неявку на заседании тем, что "участвовать в этом шоу было бы мазохизмом".

"Иск на Минздрав в суд об освобождении лежит уже давно, и для его подачи не хватает только приказа ... P.S. Так что, господа, до встречи в суде по поводу отмены вашего сегодняшнего приказа", - отметила Амосова.

Фото: facebook.com/amosova.k.m

Как сообщала "Страна", отстраненный ректор Амосова заявила о давлении со стороны Минздрава.

Также студентов-медиков массово собирают на митинг под Минздрав поддержать отстраненного ректора Амосову.