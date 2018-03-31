Сегодня, 31 марта, в Полтаве активисты "Национального Корпуса" сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества". Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Активисты Национального Корпуса сорвали шабаш радикальных либералов. Мы не позволим признание идеологии ЛГБТ. Национальный Корпус выступает за традиционные семейные ценности и считает такие меры циничным игнорированием волеизъявления большинства граждан. Украинцы имеют право противостоять угрозам, которые ведут к утверждению либеральной диктатуры в украинском обществе. Мы строим здоровую нацию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/nationalcorps.poltava

На видео с акцией человек, голос которого похож на представителя "Нацкорпуса" Станислава Пеева, объясняет суть акции. На видео зафиксировано, что молодые люди забрали ту продукцию, которую они назвали "агитацией" и выбросили в мусорный бак. При этом они заявили, что физического насилия к участникам тренинга не применяли. Об этом сообщает "Полтавщина".

Тренинг проводит организация "Родительская инициатива "ТЕРГО". Регулярные встречи с родителями ЛГБТ-людей проводятся раз в месяц с апреля 2013 года.

Тренинги проходят в рамках учебной тренинговой программы организации Freedom House. Цель программы - "усилить движение за права ЛГБТ в Украине и научить новых, публичных и сплоченных активистов, поддерживающих прав ЛГБТ в Украине".

Как сообщала "Страна", Националисты объявили акцию с требованием отставки главы Николаевской ОГА Савченко в Киеве.

Ранее мы писали, что радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей.