Невеста британского принца Гарри актриса Меган Маркл пригласит близких друзей и коллег по съемочной площадке. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Сообщается, что актриса уже пригласила на свадьбу свою лучшую подругу, актрису из Индии Приянку Чопру.

Также приглашение на королевскую свадьбу от Маркл получили актриса Оливия Палермо, теннисистка Серена Уильямс, стилист Джессика Малруни и коллеги по сериалу "Форс-мажоры" Патрик Джей Адамс и Эбигейл Спенсер.

Принц Гарри помимо своих друзей пригласил также и много известных мировых политиков знаменитостей: Барака и Мишель Обаму, премьера Канады Джастина Трюдо, кронпринцессу Швеции Викторию, королевскую семью Испании, чету Дэвида и Викторию Бекхэм, актрису Марго Робби, модел Сьюки Уотерхаус, легенду музыки Элтона Джона, певца Эда Ширана, певицу Элли Голдинг и музыканта Крис Мартин.

Примечательно, что Гарри позвал на свадьбу своих бывших девушек Челси Дэви и Крессиду Бонас.

Отметим, что свадьба состоится 19 марта. Оформлением приглашений занималась типографская компания Barnard and Westwood, которая с 1985 года выполняет заказы по поручению королевской семьи.

Ранее "Стране" сообщала, что вышел первый тизер фильма об истории любви принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Также СМИ обсуждают напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон.