Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опубликовал декларацию за 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт НАПК.

В документе указано, что Турчинов за прошлый год получил 731295 грн зарплаты. Также он 1890001 грн банковских процентов.

Супруга Секретаря Анна Турчинова заработала в Национальном педагогическом университете им. М.Драгоманова в 2017 году 142 тыс. грн. Еще ей выплатили 65 тысяч гривен страховых выплат.

В "Ощадбанке" Турчинов держит почти 50 тыс. грн, 964 723 долларов и 9 989 евро. Наличкой чиновник имеет 700 тысяч долларов, 3 тысячи евро и 110 тысяч гривен.

У Турчинова и его жены в совместной собственности есть квартира в Киеве (площадь почти 382 кв.м) и автомобиль Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Кроме того Турчинов задекларировал несколько старинных Библий (в том числе на английском языке) и Евангелий, "Трефологион" и "Апостол", а также несколько картин.

Еще в декларации указано авторское право на несколько монографий, литературных произведений и художественный фильм "Иллюзия страха".

Ранее "Страна" сообщала, что Юлия Тимошенко опубликовала декларацию за 2017 год.

Также Кононенко задекларировал дом в Испании и 7,7 млн гривен доходов.