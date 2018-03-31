На космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 "Сармат". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Подтвердились характеристики комплекса во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета", - отметили в Минобороны РФ.

Кадры испытаний опубликованы на странице российского оборонного ведомства в YouTube.

Видео: Минобороны России

Как сообщала "Страна", президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию рассказал о ракете "Сармат", ядерной установке "Авангард" и ракете "Кинжал", а также лазерном оружии.

"Страна" уже рассказывала об этом оружии в материале "Вундерваффе Путина. Что умеют ракеты, которые показали в России, и на что они могут повлиять".