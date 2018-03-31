В сети опубликовали видео эвакуации во время трагического пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Ролик на YouTube выложил Игорь Востриков, потерявший в пожаре пятерых членов семьи.

На кадрах с камер наблдения видео, как проходившая по коридору девушка открыла дверь в "красный зал" кинотеатра. Но при этом она ничего не сказала, находившемся там людям о пожаре.

Из ролика стало понятно, что у зрителей в других залах было чуть больше времени. На видео показано, как люди начали выбегать в коридор, когда начался пожар.

Отметим, что в "красном зале" как раз сидели дети. Когда там узнали о пожаре, было уже поздно – буквально через 13 секунд весь коридор оказался в дыму.

Напомним, пожар в ТРЦ Кемерово произошел 25 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что эвакуации людей при пожаре в Кемерово помешали незаконные перепланировки в ТЦ.