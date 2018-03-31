Старший сын третьего президента Украины Андрей Ющенко во второй раз женился. Свою новую невестку сам Виктор Ющенко назвал "козачкой". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что избранница Андрея Ющенко из Запорожья, ее девичья фамилия – Безуглая. Ей 34 года, то есть она на два года старше мужа. Женщина имеет собственный благотворительный фонд, занимающийся ресторанным бизнесом, три года назад даже хотела стать политиком и баллотировалась в депутаты горсовета.

С Ющенко-младшим Елена познакомилась 14 лет назад, еще до его первого брака с Лизой Ефросининой, который длился три года. После развода Андрей почти не появлялся на публике, отпустил бороду и отец за него изрядно волновался. Теперь старший Ющенко признается, что новая жена на сына хорошо влияет, и он очень изменился.

"У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойное. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная трудолюбивая, как муравей. Вот требую, чтобы побрил бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу – говорю: сынок, убери это, убери. А невестка хочет, невестка хочет. Леночка – козачка из Запорожья. Отца, к сожалению, нет, а мама есть. У них древняя история была, а потом перерыв. А потом снова нашли друг друга", - рассказал Виктор Ющенко.

Как сообщала "Страна", Генпрокуратура все ещё продолжает расследование отравления Ющенко в 2004 году.

Ранее мы писали, что Ющенко рассказал, пойдет ли на выборы президента.