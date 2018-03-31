Сын экс-президента Андрей Ющенко женился во второй раз на "запорожской козачке"
Старший сын третьего президента Украины Андрей Ющенко во второй раз женился. Свою новую невестку сам Виктор Ющенко назвал "козачкой". Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что избранница Андрея Ющенко из Запорожья, ее девичья фамилия – Безуглая. Ей 34 года, то есть она на два года старше мужа. Женщина имеет собственный благотворительный фонд, занимающийся ресторанным бизнесом, три года назад даже хотела стать политиком и баллотировалась в депутаты горсовета.
С Ющенко-младшим Елена познакомилась 14 лет назад, еще до его первого брака с Лизой Ефросининой, который длился три года. После развода Андрей почти не появлялся на публике, отпустил бороду и отец за него изрядно волновался. Теперь старший Ющенко признается, что новая жена на сына хорошо влияет, и он очень изменился.
"У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойное. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная трудолюбивая, как муравей. Вот требую, чтобы побрил бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу – говорю: сынок, убери это, убери. А невестка хочет, невестка хочет. Леночка – козачка из Запорожья. Отца, к сожалению, нет, а мама есть. У них древняя история была, а потом перерыв. А потом снова нашли друг друга", - рассказал Виктор Ющенко.
Как сообщала "Страна", Генпрокуратура все ещё продолжает расследование отравления Ющенко в 2004 году.
Ранее мы писали, что Ющенко рассказал, пойдет ли на выборы президента.