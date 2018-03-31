Бывший замначальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальник по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус дал показания, как свидетель на заседании Шевченковского суда Киева по делу в отношении члена Высшего совета правосудия (ВСП) Павла Гречковского.

Полную стенограмму его выступления публикует "Судебный репортер".

Сус, в частности, рассказал о том, что дело против Гречковского было провокацией, организованной непосредственно главой ГПУ Юрием Луценко по заказу одного из украинских бизнесменов.

Об показаниях Суса на суде пишет на своей странице в Facebook и защитник Гречковского Евгений Солодко.

"Из его показаний следует, что задачи по делу в отношении Гречковского ставил непосредственно Генеральный прокурор Луценко Ю.В... Договаривался с Луценко бывший зам.министра Евдокимов. Доля исполнителей за реализацию этой провокации была определена в $50 000, не возбранялось и "побрить" Гречковского на деньги, если он вдруг вздумает "решать вопросы". Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего Совета Правосудия. Пора генеральному прокурору отдохнуть, нет?", — пишет Солодко.

Как сообщала "Страна", 21 сентября 2016 года Генпрокуратура совместно с СБУ разоблачила Гречковского при попытке получить взятку в сумме $500 тыс. за "воздействие в вынесении судом первой инстанции решения в пользу субъекта хозяйствования и оставления его в силе судами апелляционной и кассационной инстанций".