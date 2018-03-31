Известный шахматный гроссмейстер, чемпион мира Гарри Каспаров призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Об этом он рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Каспаров отметил, что выступает против политического режима России и тех, кто сидит в Кремле.

"Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России», - добавил шахматист.

Каспаров акцентировал, что одним из проявлений агрессии России стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Ранее "Страна" сообщала, что Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России.

Также Министр спорта заявил, что Украина будет бойкотировать Универсиаду-2019 в России.