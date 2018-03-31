В Киеве, 30 марта, полицейские задержали пьяного мужчину, у которого при обыске нашли гранату и травматический пистолет. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.

Сообщается, что полицейским поступил вызов, что на на бульваре Перова возле авто BMW находится нетрезвый мужчина и пристает к прохожим.

Полиция изъяла у мужчины гранату Ф-1 и травматический пистолет, у которого стерт серийный номер.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что изъятая граната является боевой. Все изъятые предметы направили на экспертное исследование.

Установлено, что задержанным оказался житель Киевской области 1978 года рождения. В отношении мужчины начато уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах ветеран АТО взорвал гранату в доме.

Также под Одессой задержали хозяина нелегального арсенала.