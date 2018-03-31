В Киеве пьяница с гранатой и пистолетом приставал к прохожим
В Киеве, 30 марта, полицейские задержали пьяного мужчину, у которого при обыске нашли гранату и травматический пистолет. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.
Сообщается, что полицейским поступил вызов, что на на бульваре Перова возле авто BMW находится нетрезвый мужчина и пристает к прохожим.
Полиция изъяла у мужчины гранату Ф-1 и травматический пистолет, у которого стерт серийный номер.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Предварительно установлено, что изъятая граната является боевой. Все изъятые предметы направили на экспертное исследование.
Установлено, что задержанным оказался житель Киевской области 1978 года рождения. В отношении мужчины начато уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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