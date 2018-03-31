Сегодня в Кардиффе состоится один из главных боксерских поединков года, в котором Джозеф Паркер и Энтони Джошуа поспорят сразу за четыре титула - WBA, WBO, IBF и IBO. Об этом сообщает Укринформ.

За сутки до боя Джозеф Паркер весит 107,4 кг. Джошуа показал вес в 109,8 кг. Это на 6 кг меньше, чем он весил перед последним боем с Карлосом Такамой. После взвешивания боксеры провели последнюю дуэль взглядов. Первым взгляд отвел Джошуа.

Фаворит боя, по мнению букмекеров, - Джошуа. Коэффициент на его победу - 1.1. Ставка на победу Паркера - 6.1.

В андеркарте боя Джошуа - Паркер состоится еще один интригующий бой в супертяжелом весе: Александр Поветкин (Россия) встретится с Дэвидом Прайсом (Великобритания).

Напомним, бой Энтони Джошуа - Джозеф Паркер состоится 31 марта (ориентировочное начало в 00:00 1 апреля) на арене "Миллениум" в Кардиффе. Вживую объединительный поединок в супертяжелом весе увидят 78 000 зрителей.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский боксер Усик хочет перейти в супертяжелый вес и мечтает встретиться с Джошуа.

А бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии НВО.