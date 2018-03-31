Украинские пограничники задержали на границе с Польшей гражданина Германии, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Представители Пограничной стражи Польши проинформировали пограничников отдела Смильниця Мостиского отряда о не пропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что, несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска Смильница", – говорится в сообщении.

Позже сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 30-летнего мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области. При себе он имел внутренний паспорт гражданина Германии.

Фото: dpsu.gov.ua

Иностранец на велосипеде планировал доехать до Одессы. Нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщала "Страна", украинские пограничники задержали автоледи на "Рено", украденном в Швейцарии.

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