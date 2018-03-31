Ракета Falcon 9 потерпела крушение и разбилась о воду
Запуск ракеты Falcon 9 потерпел неудачу. Об этом в Twitter сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.
Сообщается, что обтекатель ракеты Falcon 9 разбился вдребезги о воду.
Маск сообщил, что специалисты установили, что причиной крушения стало нераскрытое парашютирующее крыло. С его помощью ракета-носитель должна была спокойно приземлиться на поверхность.
В дальнейшем эксперты намерены совершать новые испытания, которые устранят недочеты экспериментов.
Скриншот: twitter.com/elonmusk
Ранее "Страна" сообщала, что запуск ракеты прошел 30 марта около 07:13 по Западному времени США. Вместе с запуском ракеты-носителя на орбиту вывели 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.
Также Маск заявил о создании межгалактической медиа-империи.
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