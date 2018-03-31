Запуск ракеты Falcon 9 потерпел неудачу. Об этом в Twitter сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

Сообщается, что обтекатель ракеты Falcon 9 разбился вдребезги о воду.

Маск сообщил, что специалисты установили, что причиной крушения стало нераскрытое парашютирующее крыло. С его помощью ракета-носитель должна была спокойно приземлиться на поверхность.

В дальнейшем эксперты намерены совершать новые испытания, которые устранят недочеты экспериментов.

Скриншот: twitter.com/elonmusk

Ранее "Страна" сообщала, что запуск ракеты прошел 30 марта около 07:13 по Западному времени США. Вместе с запуском ракеты-носителя на орбиту вывели 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

Также Маск заявил о создании межгалактической медиа-империи.