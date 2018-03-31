Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на таксиста. Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Оболонский проспект, 1Б, в своём автомобиле сидит таксист, никого не трогает, пьёт кофе, собирается домой. Тут к нему подходит пьяный мужчина и говорит "поехали". Водитель ему объяснил, что никуда ехать не собирается. В ответ, тот достал кухонный нож, начал угрожать и лезть в салон", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Однако, ситуацию заметил знакомый таксист. Вдвоем мужчинам удалось усмирить пьяного и пассажира.

Правонарушителя с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, увезли в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

Как сообщала "Страна", таксисты-нелегалы напали на журналиста во время акции протеста.

Ранее мы писали, что за нападение на таксиста под Киевом задержали двух разбойников.