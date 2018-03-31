Перед Пасхой на въезде в Украину образовались пробки из-за заробитчан
В Украине на пунктах пропуска в страну образовались огромные очереди из авто. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой", - сказано в сообщении.
Сообщается, что состоянием на 11:00 перед пунктом пропуска "Яготин" скопилось около 600 авто на въезд в Украину.
Перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очередях стоят около 300 машин.
Отмечается, что с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.
Пограничники советуют гражданам учитывать информацию о накоплении авто, и для избрания оптимального маршрута движения пользоваться онлайн сервисами на официальном сайте Госпогранслужбы.
Ранее "Страна" сообщала, что Госпогранслужба усилила проверки на пунктах пропуска с Россией.
Также Госпогранслужба объявила спецоперацию, которая продлится 7 месяцев.