И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что школы и детсады не имеют права требовать от родителей медицинскую карту ребенка для поступления. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Еще раз напоминаем родителям, что Медицинская карта ребенка для поступления в детский сад или школу больше не нужна. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - отметила она.

Теперь перед вступлением в детский сад или школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья.

В детских садах при поступлении родителям нужно предоставить справку о здоровье ребенка. Ее предоставит педиатр или семейный врач. Если ребенок имеет заболевание, о котором стоит знать медицинским работникам садика, то по решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка это можно обозначить в справке.

В школах перед вступлением нужно пройти профилактический осмотр. В медучреждении предоставят форму № 0 086-1/о - Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. По решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка в этой форме можно обозначить информацию о заболеванях, о которых следует знать медицинским работникам школы.

Кроме того, у родителей могут попросить предоставить информацию о вакцинации ребенка. Ведь карту профилактических прививок ведут и в учебных заведениях. Других форм, талонов и бумажек в садиках и школах от родителей не имеют права требовать.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Супрун заявила, что в международной медицинской практике отсутствует диагноз "вегето-сосудистая дистония". Она отметила, что вегето-сосудистая дистония – не диагноз, а синдром, который используют при комплексе разнообразных жалоб и симптомов у пациента. Под ним, как под зонтиком, скрывается целый комплекс симптомов.

Кроме того, Ульяна Супрун предложила отказаться от флюорографии, как от устаревшего метода диагностики из "советской системы здравоохранения".