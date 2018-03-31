Из-за нелегитимных выборов в Крыму председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попала в базу сайта "Миротворец".

Ей "вменяется" покушение на территориальную целостность и безопасность Украины.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения "выборов президента РФ в Крыму в 2018 году". Участник пропагандистского форума "Таврида 2014", — говорится в сообщении "Миротворца".

Как сообщала "Страна", "Громадське ТВ" обвинило сайт Миротворец в давлении на журналистику в Украине.

Ранее мы писали, что МИД России потребовал прекратить работу "Миротворца".