Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что намеревался покинуть клуб еще в прошлом сезоне. Об этом передает RT.

Главный тренер планировал уйти, если бы его тактика игра не сработала.

"Думал, что если моя тактика не сработает, я подам в отставку. В тот момент я был действительно обеспокоен результатами. Пытался понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить игру", - отметил он.

Испанец добавил, что мысли об увольнении приходят к каждому тренеру, когда его команда проигрывает.

Отметим, что в сезоне-2016/17 "Манчестер Сити" завершил на третьем месте в турнирной таблице.

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