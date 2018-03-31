Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон закончится тогда, когда среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8° С на протяжении трех дней подряд. Об этом сообщила пресс-служба киевского городского головы Виталия Кличко.

"Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже, чем +8 градусов С", - отметил В.Кличко.

Как отмечается, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и дома с частными котельными сами определятся, когда прекратить теплоснабжение при условии согласия всех жильцов дома.

Как сообщала "Страна", в КГГА рассказали, когда киевлянам отключат отопление.

Ранее мы писали, что долги украинцев за коммуналку перевалили за 36 миллиардов гривен.