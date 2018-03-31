Народный депутат, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала декларацию за 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт НАПК.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, политик за прошлый год получила больше 225 490 гривен заработной платы. Также ей заплатили 252 825 тысяч гривен в качестве средств для выполнения полномочий нардепа.

Кроме того, Тимошенко начислили 81711 гривен банковских процентов.

На счету в "Ощадбанке" у Тимошенко больше 614 тысяч гривен. Также наличными политик держит 290 тысяч гривен.

Лидер "Батькивщины" арендует дом общей площадью 588 кв.м в Козине (Обуховский район Киевской области) у его владельца Татьяны Шараповой (как известно в Козине также проживает президент Петр Порошенко).

Также Тимошенко имеет в аренде два земельных участка в Козине, также принадлежащие Шараповой, и два земучастка в том же населенном пункте, владельцем которых является Антонина Ульяхина.

Еще лидер "Батькивщини" задекларировала целую коллекцию ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Петр Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах.

Также премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал более 17 млн гривен дохода за 2017 год.