Тысячи поклонников сегодня придут попрощаться со Стивеном Хокингом
Сегодня в церкви Св. Марии Кембриджского университета пройдет частная церемония похорон выдающегося английского физика-теоретика Стивена Хокинга, администрация университета ожидает тысячи поклонников профессора у церкви. Об этом сообщает ВВС.
"Похороны известного физика-теоретика профессора Стивена Хокинга пройдут позже в Кембридже", - говорится в сообщении.
На частной службе в церкви Св. Марии Кембриджского университета в 14:00 по местному времени будут присутствовать около 500 родственников, друзей и коллег усопшего.
Фото: twitter.com/camdiary
Хотя похороны профессора являются частными, и посторонним вход в церковь будет запрещен, ожидается, что засвидетельствовать прибытие похоронного кортежа в Кембридж приедут тысячи поклонников всемирно известного ученого.
Как сообщала "Страна", прах Стивена Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином.
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