Сегодня в церкви Св. Марии Кембриджского университета пройдет частная церемония похорон выдающегося английского физика-теоретика Стивена Хокинга, администрация университета ожидает тысячи поклонников профессора у церкви. Об этом сообщает ВВС.

"Похороны известного физика-теоретика профессора Стивена Хокинга пройдут позже в Кембридже", - говорится в сообщении.

На частной службе в церкви Св. Марии Кембриджского университета в 14:00 по местному времени будут присутствовать около 500 родственников, друзей и коллег усопшего.

Фото: twitter.com/camdiary

Хотя похороны профессора являются частными, и посторонним вход в церковь будет запрещен, ожидается, что засвидетельствовать прибытие похоронного кортежа в Кембридж приедут тысячи поклонников всемирно известного ученого.

Как сообщала "Страна", прах Стивена Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином.

Ранее мы писали, что стало известно, над чем работал перед смертью Стивен Хокинг.