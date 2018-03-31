Экс-президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил о своем возвращении в Украину. Об этом он сообщил в эфире "NewsOne".

Напомним, Саакашвили депортировали из Украины 12 февраля на территорию Польши.

Политик отметил, что намерен вернуться в страну, когда центре Киева соберется многолюдный митинг.

"Как только в центре Киеве соберется много людей - я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в "Борисполь". Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить - просто сяду на самолет", - сообщил политик.

Также лидер "РНС" добавил, что добьется смены власти в Украине. К тому же сейчас он проводит встречи с огромным количеством украинцев - в Голландии, Польше, Англии.

Как ранее сообщала "Страна", Печерский суд 6 апреля рассмотрит жалобу адвоката Саакашвили по делу о деньгах Курченко.

Также Саакашвили требует от СБУ и ГПУ вернуть его личные вещи, изъятые при обыске.