Бывший муж звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон Джастин Теру вышел в свет с новой подружкой. Об этом сообщает "Bazaar".

Папарацци засняли актера в компании актрисы Обри Плазы, с которой они прогуливались по Нью-Йорку. Отметим, что Теру на 16 лет старше своей новой возлюбленной.

Известно, что актеры познакомились в 2010 году на съемочной площадке сериала "Парки и зоны отдыха". Но уже в 2011 году актер был впервые замечен в компании Энистон.

фото: instagram.com/plazadeaubrey

Теру и Энистон объявили о разводе спустя два с половиной года после свадьбы. В официальном заявлении голливудская пара всех убедила, что расстаются они друзьями, которые "испытывают друг к другу любовь и уважение".

Ранее "Страна" сообщала, что Энистон впервые появилась на людях после разрыва с Теру вся в черном.

Также Брэд Питт закрутил роман с актрисой похожей на Дженнифер Энистон.