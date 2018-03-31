В ВСУ прокомментировали расследование журналистов "Схем" о списанных катерах береговой охраны США Island, передачу которых Украине затягивают наши чиновники из-за коммерческого интереса завода Петра Порошенко "Кузница на рыбацкой", который строит катера на госзаказ.

В пресс-службе ВСУ заявили на Facebook, что журналисты "перекрутили данные".

Ранее сообщалось, что Украина четвертый год не получает подаренные США два патрульных боевые 30-метровые катера класса Island.

При этом в госбюджете заложили средства на постройку новых - на заводе, который принадлежит президенту Петру Порошенко.

В ВСУ объяснили это тем, что катера производства США и Украины являются альтернативными проектами, а значит конкурируют между собой.

"Несмотря на то, что спикерами объяснялось, что украинские малые бронированные артиллерийские катера и американские патрульные катера" Айленд" имеют разное назначение и сравнение их тактико-технических характеристик некорректно, содержание сюжета построен именно на их противопоставлении", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ВСУ заявили, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера "играет на руку агрессору".

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", впервые о возможности передачи 30-метровых катеров класса Island Украине заговорили еще в 2014 году – сразу после событий в Крыму и во время обсуждений концепции развития "москитного флота".

Также мы писали, что Канада отказалась безвозмездно предоставлять Украине летальное оружие.