Опоздание польского поезда "Колобжег-Пшемысль" стало причиной задержки украинского состава Интерсити 716. Изначально скоростной состав опаздывал в Киев на 1,45 минут, но в итоге сильно выбился из графика. Об этом сообщает один из пассажиров Сергей Чернявский на своей странице в Facebook.

Среди пассажиров польского поезда было 80 украинцев. Из за них "Укрзализныця" решила повременить с отправлением Интерсити на 1,20 мин.

Фото: facebook.com/orientirs

В итоге 716 поезд на 1 час и 30 минут опоздал в Хмельницкий. Ориентировочно время прибытия в Киев составляло 00:45 (изначально было 23:09). К нужной станции Интерсити подошел только 1:07. По словам Сергея, старший стюард Алена отказалась рассказывать кем были те 80 пассажиров.

"Старший стюард Алена отказалась сообщить, был ли кто то из 80 пассажиров польского поезда депутатом, советником или министром из Украины", - написал пассажир.

Как сообщала "Страна", "Укразализниця" назначила 18 дополнительных поездов на мартовские праздники.

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