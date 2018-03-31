Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид ("Самопомощь") в 2017 году получила заработную плату в Верховной Раде и средства на исполнение депутатских полномочий в сумме 521 тыс. грн, еще 16 тыс. грн составил ее доход от работы по совместительству в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Об этом говорится в декларации нардепа, опубликованной в реестре НАПК.

Вице-спикер более 38 тыс. грн она получила от управления делами Верховной Рады в качестве компенсации стоимости проезда.

При этом Сыроид использовала более 253 тыс. грн кредитной банковской линии в 2017 году, а также одолжила у физического лица около 225 тыс. грн.

В то же время в декларации сказано, что погасила она более 34 тыс. грн процентов, при этом сумма погашенного кредита составила 287 грн. тыс. Кроме того, она вернула 224 тыс. грн займа.

В банках у вице-спикера находится почти 32 тыс. грн, еще $12 тыс. она держит наличными.

Как и в предыдущей декларации, О.Сыроид указала, что в ее собственности находится квартира в Киеве, жилой дом и несколько земельных участков во Львовской области, а также легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска.

Кроме того, она указала в декларации, что имеет право пользоваться несколькими картинами, которые принадлежат другому физическому лицу.

Как сообщала "Страна", премьер Владимир Гройсман задекларировал за 2017 год более 17,1 млн гривен дохода.

А у спикера Рады Андрея Парубия появилась квартира во Львове площадью 90 квадратов.