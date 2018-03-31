В ночь на 1 апреля украинцы смогут наблюдать необычное астрономическое явление, которое можно увидеть лишь раз в 2,7 года – Голубая Луна. Так называют полнолуние, которое происходит второй раз в течение одного месяца, передают "Украинские новости".

Первое полнолуние в марте произошло первого числа и повторится в последний день месяца, а значит, его можно называть Голубой Луной. Полнолуние 31 марта произойдет в 15:37 по киевскому времени.

Многие люди относятся к каждому полнолунию с опаской и переживают, не повлияет ли на их здоровье и психику данное астрономическое явление. Однако такие переживания напрасны. Исследования показали, что полная луна не влияет на поведение человека.

Некоторые люди считают, что в данный период обостряются психические расстройства, но полнолуние и суперлуние не вызывает большее количество случаев госпитализации в психиатрическую больницу, чем обычно.

Кроме того, не подтвердились во время исследований предположения и о том, что в период полнолуния случается больше убийств и других преступлений, дорожно-транспортных происшествий, чем в любое другое время.

Как сообщала "Страна", в 2018 году астероиды опасно приблизятся к Земле более трех десятков раз.

А в NASA заявили, что люди оставили на Луне около 180 тонн мусора, включая флаги, спутники, молотки и золотую оливковую ветвь.