Премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию о доходах за 2017 год, которые в целом составили более 17,1 млн грн. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Общая сумма дохода Гройсмана за 2017 год составила 17102320 грн (в 2016 году - 15801536 грн).

Доход премьера составили: заработная плата на этой должности – более 435647 грн, доходы от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5150000 грн, от отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8797630 грн и доходы от размещения средств на банковских счетах - 2719044 грн.

Примечательно, что на самом сайте е-деклараций сводной декларации премьера за 2017 год пока нет.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен полученных им доходов, а также расходы на отдых на Мальдивах в январе.

А глава НАБУ Артем Сытник задекларировал за 2017 год зарплату в 1,6 млн. гривен, а его жена - участок в Севастополе.