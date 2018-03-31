Российское посольство в Великобритании направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота". Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются, по большому счету, чрезвычайными", – сообщили российские дипломаты 30 марта.

В сообщении говорится, что британские правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, "что категорически запрещается действующими правилами". В посольстве отметили, что после прибытия российского дипломата "удалось отстоять участие командира корабля в досмотре".

Британская сторона отказалась предоставить любые документы, в которых были бы указаны "причина этой акции, ее правовая основа и результаты", отметили дипломаты РФ.

30 марта в России заявили, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета, в Скотланд-Ярде опровергли эту информацию.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций".

Как сообщала "Страна", Россия зеркально высылает британских дипломатов из страны.

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