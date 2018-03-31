Следственный комитет РФ предъявил обвинение в нарушении требований пожарной безопасности гендиректору компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой. Об этом сообщает ТАСС.

"Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), ей предъявлено обвинение по этой же статье", - сказал представитель СК. Он попросил суд арестовать обвиняемую до 25 мая.

Следователь также сообщил, что Богданова несколько раз проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду, "что привело к созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре".

Также в субботу Центральный райсуд Кемерова примет решение об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая, по версии следствия, должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня".

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Как сообщала "Страна", на месте кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре на котором погибло 64 человека, будет разбит сквер.

После пожара в Кемерово, Украина начала масштабные проверки своих торговых центров.