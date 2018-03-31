После объявления голодовки состояние здоровья арестованного внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко ухудшилось. Об этом заявила в эфире Громадського радио ее сестра Вера.

"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа", – сообщила Вера Савченко.

Сестра депутата уточнила, что за Надеждой Савченко следит врач, потому что у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.

По словам Веры, ее сестра находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. За нардепом ведется круглосуточное видеонаблюдение. Вера вместе с матерью посещали Надежду.

Как сообщала "Страна", Виктор Медведчук не исключил своего ареста по делу Савченко и Рубана.

Ранее мы писали, что Апелляционный суд Киева признал законным задержание Савченко.