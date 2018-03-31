Государственный департамент США настоятельно рекомендует Украине отменить требование об обязательном е-декларировании доходов для активистов и членов неправительственных организаций.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науерт в Twitter.

"Украинская система декларирования должна привлекать к ответственности государственных должностных лиц, а не создавать ненужные трудности или давление на гражданское общество. Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству # Ukraine отменить эту норму закона", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/statedeptspox

Текст самого заявления опубликован на сайте Госдепа.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон, который требует раскрывать активы участников гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий", - отмечается в заявлении.

"Этот карательный закон касается тех самых людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания евромайдана и стремление украинского народа к демократической стране, управляемой верховенством закона", - говорится в заявлении.

США призвали срочно отменить это требование закона, а пока этого не сделано, предоставить временную амнистию для лиц, которые не подадут декларации в установленные сроки.

Фото: state.gov

Напомним, 22 марта Рада не смогла отменить или хотя бы отложить электронное декларирование для антикоррупционного сообщества. Несмотря на призывы самих общественных борцов с коррупцией и требования Запада, соответствующие законопроекты провалились в сессионном зале.

Таким образом, до 1 апреля антикоррупционные активисты должны наравне с парламентариями, чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов задекларировать ценное имущество и заработок за 2017 год.

28 марта Петр Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров. С этим же требованием жестко выступил Европейский Союз.

Сами же общественные организации будут обращаться в Конституционный суд, чтобы определить законность введения электронного декларирования для антикоррупционеров. Об этом говорится в совместном заявлении 86 организаций-подписантов.