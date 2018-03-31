Актер Арнольд Шварценеггер, перенесший операцию на открытом сердце, пошутил при пробуждении от наркоза. Об этом рассказал его агент Дэниэл Кетчелл. Об этом сообщает Washington Post.

При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: "I'm back" (я вернулся, - Прим.Ред.), намекая на знаменитую фразу одного из его главных киноперсонажей - Терминатора.

"Соответственно, он в хорошем настроении", - отметил Кетчелл.

Отмечается, что врачи наблюдали за ходом операции и были готовы к осложнениям. Они оперативно решили, что актеру необходима операция на открытом сердце.

Как сообщала "Страна", Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию на открытом сердце.

Ранее мы писали, что Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки нового "Терминатора".