Пограничники Мостиского отряда на украинско-польской границе обнаружили иномарку "Рено", украденную в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера днем в пункт пропуска "Краковец" прибыл автомобиль "Рено" польской регистрации под управлением гражданки Польши. Для прохождения контроля женщина выбрала полосу движения "зеленый коридор". Однако пересечь границу ей не удалось. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, транспортное средство 2007 года выпуска было похищено на территории Швейцарии", – говорится в сообщении.

Пограничники сообщили о находке дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве и передали водителя и автомобиль сотрудникам Национальной полиции Львовской области.

Как сообщала "Страна", 29 марта, в очереди возле пункта пропуска Медика на польско-украинской границе погиб 64-летний гражданин Украины, водитель грузовика.

Также сообщалось, что польские пограничники изымают колбасу и мясные продукты у путешественников из Украины.