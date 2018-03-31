Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе. Об этом сообщает 112 Украина.

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта. Поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне, 30 марта.

Кроме того, западные СМИ пишут, что Пэрис летит в Украину, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

Добавим, что Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом - голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец.

Люди, которые увидели Пэрис Хилтон во Львовском аэропорту и публикуют фото певицы в соцсети.

"А пока мы ждем детей АТОвцев из Грузии, в аэропорт "Львов" быстрее прилетела "звезда" Пэрис Хилтон", - написала волонтер Ульяна Флишко.

Фото: facebook.com/Уляна Флишко

Как сообщала "Страна", Пэрис Хилтон потеряла на вечеринке обручальное кольцо ценой в $2 миллиона.

Ранее мы писали, что светская львица Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения.