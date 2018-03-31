Сегодня, 31 марта, на части территории страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в некоторых областях будет светить по-настоящему весеннее солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в Киеве будет идти дождь, температура воздуха от +12 до +14 С° днем, и от +1 до +3 С° ночью. Ветер северного направления 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях будет дождливо с небольшими прояснениями. Температура днем от +12 до +14 С°, ночью — от +2 до +4 С° тепла.

На севере Украины синоптики обещают дождь. Температура днем от +10 до +12 С°, ночью — от +1 до +3 С°.

В городах восточной Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура днем от +8 до +1- С° , ночью — от -1 до +1 С°.

В южных областях будет солнечно и очень тепло. Температура днем от +12 до +14 С°, ночью от +2 до +4 С°.

В западных областях ожидается дождь. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +13 до +15 С°, и от +3 до +5 С° ночью.

Как сообщала "Страна", опубликовано фото, как в Украину движется теплый воздух, а вместе с ним и долгожданная весна.

Ранее мы писали, что в Вилково вода поднимется до 165 см , а на западной Украине затопит низины.