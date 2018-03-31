В Дании правительство решило предоставить парам, которые хотят развестись, трехмесячный срок на размышления. Об этом пишет New York Times.

Так, на сегодняшний день датским супружеским парам нужны всего несколько кликов и 60 долларов, чтобы прекратить свой брак. А весь процесс продолжается менее недели.

Теперь, согласно новым правилам, которые вступают в силу со следующего года, паре с детьми обязательно будет предоставляться так называемый трехмесячный срок на размышления.

Как пишет издание, родители в это время смогут бесплатно консультироваться относительно их брака и семейных отношений.

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