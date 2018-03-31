Новая попытка компании SpaceX поймать в специальную сеть головной обтекатель ракеты Falcon 9, чтобы использовать его повторно, не удалась. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем Twitter.

По его словам, из-за перекрутившегося парашюта обтекатель не смог совершить мягкую посадку и разбился о воду.

Отмечается, что SpaceX при разработке ракет и космических кораблей закладывает в них возможность многоразового использования, чтобы снизить стоимости запусков. С 2015 года компания более 20 раз посадила первую ступень Falcon 9 после запуска, а с 2017 года начала повторно использовать уже летавшие первые ступени.

Теперь помимо спасения первой ступени компания пытается отработать технологию повторного использования головного обтекателя, производство которого обходится примерно в шесть миллионов долларов, что составляет почти 10% от стоимости всей ракеты.

В пятницу, 30 марта, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников связи Iridium. Через некоторое время после запуска все спутники успешно отделились от головной части ракеты и отправились в самостоятельный полет. Для запуска использовалась уже летавшая в космос первая ступень, которая в октябре 2017 года также вывела несколько спутников Iridium и села на баржу в океане. На этот раз первая ступень совершала "симулирующую" посадку, при которой она тормозит при приближении к воде, но не садится на баржу. Компания решила не использовать ее в третий раз, поскольку планирует перейти на первые ступени более современной модификации Block 5 и отказаться от Block 4, к которой относится использованная ступень.

Во время запуска SpaceX попыталась посадить половину головного обтекателя на специальное судно "Мистер Стивен". На нем установлены опоры, между которыми натянута большая сеть. На последнем этапе снижения (на высоте нескольких километров) каждая половина головного обтекателя должна была выпустить управляемый парашют, который, ориентируясь по сигналам навигационной системы GPS, направил бы его к судну в океане.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX удалила страницу в Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей.