Чемпион мира во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко поделился мыслями по поводу предстоящего противостояния с венесуэльским чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом. Об этом украинец заявил в интервью изданию The Ring.

"Самая большая сложность с Линаресом будет проходить в первых раундах боя, когда нужно будет почувствовать его. Первые три-четыре раунда", - начал наш соотечественник.

Также Ломаченко рассказал о своем новом тренировочном процессе: "Конечно, тренировочный процесс изменился - упражнения, нагрузки. Теперь мы готовимся к новой весовой категории и новому вызову. Мне нравятся мои нынешние тренировки, когда нет сил даже возвращаться домой. Зато потом, когда дело подходит к бою, ты понимаешь, что выполнил все, чтобы показать, на что способен", - добавил боксер.

Напомним, компания GBP выпустила проморолик перед боем Ломаченко с Линаресом.

Форвард сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиано Роналду получил приглашение от промоутера Василия Ломаченко посетить бой украинца с Линаресом, который пройдет 12 мая в Нью-Йорке.