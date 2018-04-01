Добываемый на неподконтрольной правительству территории Донецкой области уголь поставляется в РФ, а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в отдельных районах Донецкой области.

Об этом заявляет глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Немножко запустили Енакиевский металлургический завод, чуть-чуть работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например "Комсомолец Донбасса", шахта Скочинского, им.Засядько, которые дают достаточно серьезные угли. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идет как на металлургические заводы Донеччины, временно оккупированной, так и в Россию", - сказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

При этом он выразил сомнение в том, что этот уголь поступает в Украину. "Даже если Украина берет у России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной Донеччины и на территории Ростовской или других областей России".

Жебривский сказал, что на данный момент лабораторные исследования не подтвердили ни одного факта захода в Украину через Россию угля, добытого на территории, которая не контролируется украинским правительством.

"Нет и металлургической продукции, так как она на самом деле отправляется и в Турцию, и отправлялась в ту же Польшу", - добавил он.

По словам Жебривского, "после серьезного скандала" Польша прекратила закупку угля из Донбасса через Россию.

Ранее в Криворожстали официально подтвердили, что закупают уголь в России.

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