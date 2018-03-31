Первая леди Северной Кореи привлекла внимание прессы после визита Ким Чен Ына в Китай. Об этом сообщает ВВС.

Это якобы произошло после того, как пользователи социальных сетей положительно отреагировали на внешность Ли Соль Чжу и ее наряд во время недавнего визита в Китай вместе с мужем.

Так, во время путешествия в Китай молодожены неоднократно фотографировались вместе с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой.

Как пишет Independent, некоторые из пользователей стали сравнивать Ли Соль Чжу с популярными китайскими и южнокорейскими актрисами и писать, что она "привлекательнее" жены китайского лидера.

Также в сети сравнивали наряды двух первых леди и делали акцент на одежде Ли Соль Чжу, которая ранее участвовала в группе поддержки северокорейских спортсменов на международных соревнованиях.

"Могу сказать, что она хорошо могла бы себя проявить в "дипломатии первых леди". Лучше, чем сестра Кима", - написал один из пользователей Weibo.

Сестра лидера КНДР представляла Пхеньян на Олимпиаде в Южной Корее. Некоторые ожидали, что именно ее возьмет с собой в Китай Ким Чен Ын, но он предпочел супругу.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном.